Arranque da temporada de touros marcado por protestos

Rui Abreu Hoje às 21:38 Facebook

Twitter

Partilhar

O grupo Ação Direta promoveu, esta quinta-feira, em frente ao Campo Pequeno, em Lisboa, um protesto, no dia da corrida de inauguração da temporada tauromáquica, contra as touradas. O grupo defende o "fim da tauromaquia como cultura obsoleta".

Na manifestação em frente ao Campo Pequeno, a palavra de ordem foi "toiros sim, tourada não". Os manifestantes mostravam cartazes com frases de protesto contra as touradas. Tina Cardoso, elemento da Ação Direta, classificou a prática como "cultura obsoleta" e "barbaridade". Garantiu que "enquanto houver aqui tauromaquia, nós vamos cá estar. Sempre". Prometeu que a intenção do grupo "é acabar com isto, a nossa luta é acabar com a tauromaquia em Portugal, mas em especial na capital".

Pedro Mateus, manifestante contra as touradas, disse ao JN que os protestantes estavam ali a "defender uma sociedade mais evoluída, porque nos dias de hoje manter uma atividade como a tauromaquia é um atraso civilizacional". Para Pedro Mateus, a medida essencial é a "abolição das touradas" e garantiu que "não é uma questão se irá acontecer ou não. A única incerteza é quando é que irá acontecer".

No local também esteve presente Manuela Gonzaga, candidata à Câmara Municipal de Lisboa pelo PAN, "em nome da causa animal".