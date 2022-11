ARS do Norte deve milhões de euros a enfermeiros e assistentes

Enfermeiros e secretários só estão a ganhar 50% do valor a que têm direito. ARS prevê pagar até ao fim do ano.

A Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte deve mais de 2,5 milhões de euros a centenas de enfermeiros e de secretários clínicos das unidades de saúde familiar (USF) modelo B. Estes profissionais estão, desde janeiro, a receber mensalmente apenas metade dos incentivos a que têm direito pelo desempenho de 2021. Ao JN, fonte oficial da ARS Norte referiu que "é previsível que a situação fique regularizada até ao final do ano". Todas as regiões de saúde desrespeitam os prazos previstos na lei. Os médicos não são afetados.

Num contexto de inflação e de perda de poder de compra das famílias, os atrasos no pagamento dos incentivos prejudicam os profissionais de saúde que, logo no início do ano, já sabem se cumpriram ou não os objetivos e qual o valor do prémio mensal a que têm direito, explicou Diogo Urjais, vice-presidente da associação nacional de USF (USF-AN) , que enviou, na semana passada, um pedido de esclarecimento sobre o tema à tutela. No documento, o presidente da USF-AN, André Biscaia, exige a regularização dos incentivos financeiros no próximo mês e o cumprimento da lei.