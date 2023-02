Articulação entre o setor da saúde e os municípios considerada "fundamental"

Papel e expectativas das autarquias na transformação do SNS será um dos temas em análise na conferência promovida pela Fundação para a Saúde.

O presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares considera "fundamental" a articulação entre as autarquias e o setor da saúde no processo de transformação e melhoria do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Não só porque os municípios "têm um papel importante no apoio social às populações", como o planeamento urbano pode contribuir para "induzir comportamentos saudáveis". O papel e as expectativas das Autarquias na saúde é um dos temas que, no próximo dia 11, estarão em debate na conferência "Estados Gerais - Transformar o SNS".

Xavier Barreto vai moderar um dos painéis do evento, organizado pela Fundação para a Saúde - SNS. O objetivo da iniciativa é pôr todos a refletir sobre o serviço de saúde. Incluem-se os doentes, os profissionais, o setor privado, investigadores e associações (ver ficha).