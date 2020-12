As biólogas portuguesas premiadas pela coroa britânica

Nuno A. Amaral Hoje às 10:53 Facebook

Foi na gala dos "Tusk Awards", em Inglaterra, onde todos os anos são reconhecidos projetos de conservação da natureza e da vida selvagem em África, com o alto patrocínio da coroa britânica, que a equipa do "Programa Tatô", uma ONG, coordenada por Betânia Ferreira, Sara Vieira e Maria Branco, viu premiado um esforço de vários anos na luta pela defesa das tartarugas marinhas em São Tomé.

O galardão, que é atribuído pela Fundação Príncipe William, tem o nome do próprio e também significa um cheque de 100 mil libras (cerca de 110 mil euros) para o financiamento e gestão do projeto nos próximos três anos.

Hipólito Lima, um cidadão são-tomense, de 70 anos, que há quase três décadas trabalha na proteção de tartarugas nas praias locais, foi o escolhido para representar o "Programa Tatô" na gala realizada esta quinta-feira, desta vez em formato online devido à pandemia, que contou com a participação em vídeo do próprio herdeiro ao trono da coroa britânica.

Desde 2014, uma equipa de 80 pessoas faz um trabalho "a nível técnico e social, no terreno e à distância, em articulação com as autoridades governamentais e não governamentais de São Tomé e Príncipe", com o objetivo último de evitar a extinção de uma espécie que é legalmente protegida (a caça e o comércio de tartarugas marinhas são ilegais em São Tomé desde 2014).

Betânia Ferreira, de 41 anos, é a diretora do projeto, que tem Sara Vieira, de 35 anos, como coordenadora técnica, e Maria Branco, de 28 anos, como assistente de coordenação. As três são portuguesas e biólogas marinhas.

"Sensibilizar a população local, apostar na literacia e na comunicação e obter um impacto a longo prazo junto das crianças", para além da ação concreta nas praias, são algumas das estratégias do "Programa Tatô", que recebeu o nome de uma das espécies de tartarugas mais comuns do Norte de São Tomé.

Bióloga marinha, formada na Universidade do Algarve em 2002, Betânia tem dedicado anos de vida a uma paixão que também já a levou ao Brasil, a Angola e à Guiné-Bissau, sempre com as tartarugas em pano de fundo. "Procurar fontes de financiamento faz parte do nosso dia a dia e foi, por isso, que fizemos a candidatura aos "Tusk Awards". Não estávamos à espera de ganhar este prémio. O "Programa Tatô" é nosso, mas também é cada vez mais das pessoas de São Tomé, até porque não vamos estar lá para sempre", afirmou, ao JN.