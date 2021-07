As regras para o seu concelho: que novas medidas foram anunciadas?

MCC Hoje às 18:45 Facebook

A pandemia de covid-19 voltou a crescer no território nacional, obrigando o Governo a definir novas restrições para os concelhos mais afetados. Veja o que poderá mudar no seu concelho.

Após o Conselho de Ministros desta quinta-feira, a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva classificou a situação em Portugal como "grave", mas não descontrolada. "Portugal está numa situação mais difícil do que estava e não parou ainda de piorar", sintetizou, apelando à responsabilidade individual, sobretudo dos mais jovens, que têm sido "fortes focos de propagação da doença".

Prova do alastramento de casos pelo país está o crescimento do número de concelhos em situação de risco muito elevado (ou que tiveram duas semanas seguidas mais de 240 casos/100 mil hab.). Esta semana são 19 ( na semana passada eram apenas 3). E os concelhos em risco elevado passaram para 26.

Nestes dois grupos de concelhos vai ser imposto, a partir desta sexta-feira, um recolher obrigatório a partir das 23 horas.

Risco muito elevado

Concelhos em risco muito elevado: Albufeira; Almada; Amadora; Barreiro; Cascais; Constância; Lisboa; Loulé; Loures; Mafra; Mira; Moita; Odivelas; Oeiras; Olhão; Seixal; Sesimbra; Sintra; Sobral de Monte Agraço.

Nestes concelhos as medidas que vão ser impostas são:

-Teletrabalho obrigatório quando as funções o permitam,

- Restaurantes, cafés e pastelarias até às 22.30 horas ou até às 15.30 horas ao fim-de-semana e feriados (no interior, com um máximo de 4 pessoas por grupo; em esplanada,

- Espetáculos culturais 6 pessoas por grupo) até às 22.30 horas;

- Casamentos e batizados com 25% da lotação;

- Ginásios sem aulas de grupo e permitidas modalidades desportivas de baixo e médio risco;

- Comércio a retalho: durante a semana, até às 21horas; ao fim-de-semana e feriados: retalho alimentar até às 19h e não-alimentar até às 15.30 horas;

- Limitação da circulação na via pública a partir das 23h nos concelhos de risco elevado e muito elevado.

Concelhos em risco elevado: Alcochete; Alenquer; Arruda dos Vinhos; Avis; Braga; Castelo de Vide; Faro; Grândola; Lagoa; Lagos; Montijo; Odemira; Palmela; Paredes de Coura; Portimão; Porto; Rio Maior; Santarém; São Brás de Alportel; Sardoal; Setúbal; Silves; Sines; Sousel; Torres Vedras; Vila Franca de Xira;

Nestes concelhos as medidas que vão ser impostas são:

- Teletrabalho obrigatório quando as funções o permitam;

- Restaurantes, cafés e pastelarias até às 22.30 horas (no interior, com um máximo de 6 pessoas por grupo; em esplanada, 10 pessoas por grupo);

- Espetáculos culturais com os mesmos horários da restauração;

- Comércio a retalho até às 21 horas;

- Limitação da circulação na via pública a partir das 23 horas.

Concelhos sem mudanças

Nos concelhos em alerta e nos restantes municípios mantém-se as regras que entraram em vigor a 14 de junho.

Concelhos em alerta: Albergaria-a-Velha; Aveiro; Azambuja; Cartaxo; Bombarral; Idanha-a-Nova; Ílhavo; Lourinhã; Matosinhos; Mourão; Nazaré; Óbidos; Salvaterra de Magos; Santo Tirso; Trancoso; Trofa; Vagos; Viana do Alentejo; Vila Nova de Famalicão; Vila Nova de Gaia; Viseu;

Medidas:

- Teletrabalho recomendado nas atividades que o permitam;

- Restaurantes, cafés e pastelarias (máximo de 6 pessoas no interior ou 10 pessoas em esplanadas) até à meia-noite para admissão e 1h00 para encerramento;

- Comércio com horário do respetivo licenciamento;

- Transportes públicos com lotação de dois terços ou com a totalidade da lotação nos transportes que funcionem exclusivamente com lugares sentados;

- Espetáculos culturais até à meia-noite;

- Salas de espetáculos com lotação a 50%;

- Fora das salas de espetáculo, com lugares marcados e com regras a definir pela DGS.

- Escalões de formação e modalidades amadoras com lugares marcados e regras de acesso definidas pela DGS;

- Recintos desportivos com 33% da lotação;

- Fora de recintos aplicam-se regras a definir pela DGS.