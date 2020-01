Assembleia do Livre propõe retirada de confiança política a Joacine

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 18:08 Facebook

A Assembleia do Livre, órgão máximo do partido entre Congressos, quer retirar a confiança política a Joacine Katar Moreira. A confirmar-se, esta decisão - que fonte do partido diz ao JN ter de ser validada pelo Congresso, marcado para este fim de semana - fará com que o Livre deixe de ter representação parlamentar e torna Joacine deputada independente.

Fonte da direção do Livre admite a existência da proposta, embora se recuse a comentá-la por querer "deixar a decisão para o Congresso". Será este órgão, acrescenta a mesma fonte, a ter a última palavra: "se o Congresso decidir que não retira a confiança política à deputada, o partido não retira a confiança política à deputada".

"A Assembleia do Livre decidiu retirar a confiança política à deputada. No entanto, no mesmo documento, é dito que, dada a proximidade da data do Congresso, se coloca a decisão à votação do Congresso. Isto significa que, no Congresso deste fim de semana, este documento vai ser analisado, votado e discutido dentro do partido. Ou seja, esta ainda não é uma decisão consumada, porque vai ser posta a votação no Congresso", nota.

Assembleia muda de posição

Esta não é a primeira vez que a retirada da confiança política a Joacine Katar Moreira é debatida pela Assembleia do Livre. No final de novembro, o órgão esteve reunido para discutir o tema, tendo no entanto acabado por emitir um comunicado referindo que, apesar das "dificuldades de comunicação" entre as partes, o partido continuava a querer "trabalhar em conjunto" com a deputada.

O afastamento entre Joacine Katar Moreira e a direção do Livre começou em novembro, quando a deputada se absteve numa votação proposta pelo PCP que condenava um ataque israelita a Gaza. O Livre publicou uma nota a distanciar-se dessa tomada de posição da deputada, referindo que esta deveria ter votado o documento de forma favorável.

Depois desse episódio as relações esfriaram, tendo Joacine Katar Moreira chegado a dizer que se sentia vítima de "um golpe" por parte da direção do partido. No último sábado soube-se que a parlamentar não integra a lista única da nova direção e, na terça-feira, foi noticiado que uma das 18 moções levadas a Congresso pede que o partido retire a confiança política à deputada. Agora, é a própria Assembleia do Livre a requerê-lo.