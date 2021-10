Ataques de orcas triplicaram este ano

Rogério Matos Hoje às 14:21 Facebook

Só nos primeiros dez meses deste ano houve 51 registos, 21 deles com danos nas embarcações. Biólogos sem explicações seguras para as "interações".

Os ataques de orcas ao largo da costa portuguesa triplicaram este ano relativamente a 2020. E apesar das entidades oficiais tratarem os casos como interações, certo é que quem passou pela experiência considera que foi atacado. Até 2019 não havia registo de interações com estes superpredadores que, no caso dos machos, chegam a pesar 10 toneladas e medir 10 metros, e que desde sempre passaram ao largo da costa na rota do atum, mas a partir de 2020 começaram as interações, perigosas.

A maior parte das ocorrências são registadas em Espanha, mas em Portugal, em 2020, houve 17, oito das quais com danos nas embarcações, nomeadamente o leme. Este ano, já há 51 registos, 21 com danos, mais 200% do que durante todo o ano passado.