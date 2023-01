Ativistas concentraram-se à entrada de empresas do setor energético

Inês Malhado Hoje às 20:11 Facebook

Twitter

Partilhar

Um grupo de ativistas contra a exploração de combustíveis fósseis concentrou-se, nesta terça-feira, à porta das sedes de três empresas do setor energético, em Lisboa, anunciando uma ação de desobediência civil "em massa" no Terminal de Gás Natural Liquefeito (GNL) do Porto de Sines.

As sedes das empresas Redes Energéticas Nacionais (REN), Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e Energias de Portugal (EDP) foram alvo de ações diretas de um grupo de ativistas da plataforma "Parar o Gás", que as assinalaram como se se tratassem de "locais de crime", responsabilizando-as pela crise do custo de vida e a crise climática.

Chegados, esta tarde, à porta das empresas, os ativistas estabeleceram perímetros de segurança com fitas, alegando estar a recolher "provas de crime", referindo-se aos "atos programados" das empresas que denunciaram ser responsáveis pelo "caos climático" e o agravamento da crise social com a subida dos preços. Os manifestantes acusam-nas de lucrar com as falhas ambientais, explicam num comunicado enviado às redações.

PUB

No final das ações, os ativistas anunciaram que vão bloquear o Terminal de Gás Natural Liquefeito (GNL) do Porto de Sines durante a próxima primavera. O protesto coletivo de desobediência civil tem como objetivo "parar o funcionamento da principal porta de entrada de gás no país", explicou o movimento.

A plataforma alertou que em 2022, "bateram-se vários recordes de fenómenos climáticos extremos, temperatura, secas e cheias, bem como o de emissões de gases com efeito de estufa". "Também foi um ano em que se bateram recordes de lucros privados e em que o custo de vida disparou, sufocando ainda mais as pessoas. Estes eventos não aconteceram simplesmente, mas foram fabricados. Não são acontecimentos, mas sim crimes, e os responsáveis pelos mesmos estão conscientes do impacto dos seus atos", advertiu.

Numa última ação, em outubro, os ativistas da plataforma, em conjunto com o Climáximo, bloquearam durante a manhã a entrada da sede da Galp, em Lisboa, sendo que vários colaram as mãos nas portas da empresa. Três desses ativistas acabaram detidos.