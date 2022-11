Ativistas rompem barreira policial em frente ao Ministério da Economia. Cinco detidos

Rogério Matos com Lusa Hoje às 17:49, atualizado às 19:31 Facebook

Dezenas de jovens manifestantes pelo clima irromperam pela barreira policial colocada à frente do Ministério da Economia após a reunião entre o governante e um grupo de seis manifestantes esta tarde de terça-feira. PSP deteve cinco ativistas.

A ação deu-se quando cinco dos seis ativistas que se reuniram com o ministro saíram da porta do Ministério e logo se sentaram, colando as mãos ao chão, à semelhança de outros protestos.

A PSP retirou os jovens que se haviam colado ao chão, alguns do quais foram descolados com alguma violência, e deteve cinco ativistas,

O contingente da PSP no local impediu que os manifestantes no exterior se juntassem aos ativistas que se sentaram na porta do Ministério e formaram um cordão policial. Foi lida uma carta de demissão do ministro pelos manifestantes, que pediram que esta fosse assinada pelo governante e na qual este admitia ser corrupto. Costa Silva chamou depois os jornalistas para lhes dizer que não se demitia e que os jovens não apresentaram qualquer proposta na reunião, além de pedirem a sua demissão.

Depois da detenção, as portas do Ministério da Economia foram encerradas e pelas 18 horas não se encontrava qualquer ativista no local.

Os ativistas saíram depois da porta do Ministério da Economia e seguiram numa marcha de protesto pelas ruas de Lisboa. Passaram pelo Chiado, rumo ao Rossio e à Praça do Martim Moniz.

Dirigiram-se para a porta da esquadra da PSP no local onde se sentaram no chão na Avenida Almirante Reis a exigir a libertação das ativistas detidas depois da reunião no Ministério da Economia. Pedem a sua libertação e admitem que não saem enquanto as colegas não forem libertadas.