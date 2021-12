Atraso nas obras atira conclusão da requalificação do IP3 para 2026

José Ricardo Ferreira Hoje às 19:51 Facebook

As obras de requalificação e duplicação do IP3 só devem ser concluídas em 2026, dois anos depois da data prometida pelo Governo.

A convicção é do presidente da Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões (CIMVDL), que ontem reuniu com responsáveis das Infraestruturas de Portugal (IP)a propósito do projeto de intervenção para aquela que é conhecida como "a estrada da morte".

Segundo Fernando Ruas, "se tudo correr bem a obra pode ser lançada no final do próximo ano". "Estamos perfeitamente convencidos que não haverá a ligação completa antes de 2026", frisa o também presidente da Câmara de Viseu, acrescentando que quando apresentou esta data à IP, após as informações que lhe foram transmitidas, não foi desmentido por qualquer elemento da empresa pública.