Aulas suspensas em toda a Universidade do Minho

Um despacho do Reitor determinou, esta madrugada, a suspensão das atividades letivas presenciais em toda a Universidade do Minho.

A informação foi divulgada esta terça-feira de madrugada na página oficial da Universidade do Minho (UM), após a reunião em que foi tido em conta "o agravamento da situação sanitária no norte do país". Depois de ter fechado o polo de Gualter, onde foi confirmada a infeção de um estudante, a reitoria avançou para o encerramento do complexo de Guimarães.

Adicionalmente, determina-se, para toda a Universidade, "o encerramento dos serviços de bibliotecas e das unidades alimentares", a "suspensão dos eventos e atividades desportivas", a suspensão de reuniões de júris de concursos e de provas académicas (mestrado, doutoramento, agregação e título de especialista), bem como da realização de conferências, seminários, cerimónias e eventos de natureza similar".

Segundo o mesmo despacho, é determinado o "encerramento de todas as áreas de atendimento presencial a utentes nas unidades orgânicas, unidades de serviços, unidades culturais e Serviços de Ação Social" e ainda a "suspensão da mobilidade outgoing e incoming de estudantes, professores, investigadores e trabalhadores técnicos, administrativos e de gestão".

No Despacho do Reitor 25/2020, de 10 de março, "é recomendada a submissão voluntária de estudantes, professores, investigadores e trabalhadores técnicos, administrativos e de gestão oriundos de países com casos confirmados de Covid-19 a um período de quarentena, de 14 dias, após a sua chegada ao país".

A nota, publicada no Facebook, as recomendações da Comissão de Elaboração e Gestão do Plano de Contingência Interno COVID-19, especifica que se mantêm em vigor as determinações previstas nos despachos anteriores, RT-23/2020, de 7 de março, e RT-24/2020, de 8 de março.

As universidades de Coimbra e de Lisboa anunciaram, segunda-feira à noite, a suspensão de todas as atividades letivas presenciais por um período de duas semanas.

Os politécnicos reúnem, esta terça-feira, para discutir medidas em conjunto, que podem passar pela suspensão das aulas presenciais e pelo recurso ao ensino à distância.

* com Joana Amorim