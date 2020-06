Aumentam ataques de cães na via pública

Rogério Matos Hoje às 07:25 Facebook

Com os canis sobrelotados, está a aumentar o número de animais abandonados nas ruas e os ataques a pessoas.

No ano passado, as polícias registaram, pelo segundo ano consecutivo, um aumento de ataques de cães: mais de quatro queixas por dia, em média. De acordo com dados da PSP e GNR, dos 1187 ataques registados em 2017, o número subiu para 1359 em 2018 e aumentou novamente para os 1526, no ano passado.

Há duas semanas, um pitbull que fugiu de casa dos donos atacou e matou o cão de uma mulher que passeava o animal, na Rua 26, em Espinho. A proprietária ficou ferida numa mão, ao tentar intervir, tendo recebido tratamento hospitalar. E apresentou queixa na PSP. O animal atacante estava registado e tinha chip, tendo sido levado para o canil intermunicipal de Oliveira de Azeméis. Foi levantado um auto, podendo os proprietários ter de responder na justiça.