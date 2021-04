Aumentam casos de síndrome pós-covid em crianças

Joana Amorim Hoje às 07:11 Facebook

Chama-se Síndrome Inflamatória Multissistémica em Crianças (MIS-C) e é uma doença nova que surge após infeção por SARS-CoV-2. Extremamente rara, mas grave.

A subida exponencial de novas infeções em janeiro fez aumentar os diagnósticos em Portugal. Três hospitais ouvidos pelo JN contam 83 casos em crianças e adolescentes. Todas recuperaram e seguem agora um rigoroso plano de acompanhamento, em consulta multidisciplinar.

Só o Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, regista 47 casos de MIS-C, numa mediana de idades de sete anos, revela, ao JN, a responsável pela Unidade de Infecciologia. O primeiro caso, daquela unidade e do país, foi registado em abril do ano passado, "quando ainda havia pouca experiência de casos de covid-19 e ainda não se tinha identificado o MIS-C como uma complicação tardia do vírus", explica Maria João Brito.