Aumento de internados em dia com menos casos de covid e sem mortos

Este domingo não há óbitos associados à covid-19, pelo segundo dia consecutivo, e registam-se 445 novos casos de infeção. Internamentos aumentam.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, Portugal contabiliza 17.023 óbitos associados à doença covid-19 e 848.658 infeções pelo coronavírus SARS CoV-2, segundo o boletim epidemiológico divulgado diariamente pela Direção-Geral da Saúde.

No segundo dia consecutivo sem vítimas mortais por covid-19, foram reportados 445 casos e a região de Lisboa e Vale do Tejo volta a registar o maior número de notificações: este domingo são 185. Seguem-se o Norte com mais 160 infetados, o Centro com mais 31, os Açores com 28, o Algarve com 17, o Alentejo com 14 e a Madeira com dez.

Em 24 horas há mais 27 doentes internados, num total de 271 hospitalizados, dos quais 54 estão em cuidados intensivos, ou seja, mais cinco do que no boletim de sábado.

Em sentido inverso, mais 256 pessoas conseguiram recuperar, elevando o total para 808.813 recuperados da infeção.

Há atualmente 22.822 casos de covid-19 ativos (mais 189) e 23.847 contactos sob vigilância das autoridades de saúde.

No que diz respeito aos óbitos por covid-19, até agora morreram mais homens (8941) do que mulheres (8082) e o grupo etário mais afetado pela letalidade da doença é o dos 80 ou mais anos.

A região de Lisboa e Vale do Tejo apresenta o valor mais elevado de mortos por covid-19 - 7212 num total de 320.972 casos positivos.

O Norte tem o número mais elevado de infeções confirmadas - 340.298 que resultaram em 5354 mortos.