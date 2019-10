Aumento dos casos de meningite W esgota vacina nas farmácias

Joana Amorim Hoje às 08:09 Facebook

O aparecimento de casos de meningite W em Portugal está a levar os pediatras a aconselharem os pais a imunizarem os seus filhos com a vacina conjugada ACWY, que não está incluída no Plano Nacional de Vacinação (PNV), com um custo na casa dos 50 euros.

A procura tem sido tanta que a vacina esgotou, estando a Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed) a emitir uma Autorização de Utilização Excecional (AUE) para a vacina vir da Holanda.

Questionada sobre o aumento do número de casos, a Direção-Geral da Saúde (DGS) fez saber que no ano em curso há registo de oito casos do serogrupo W, quando no ano passado foram cinco e em 2017 apenas um. A maioria ocorreram em adultos, mas a DGS não quantifica.

Perante estes dados - e depois de, nas recomendações sobre vacinas extra PNV, a Sociedade Portuguesa de Pediatria incluir aquela vacina -, os pediatras estão a aconselhar os pais a imunizarem os filhos. O que provocou uma corrida à vacina: só uma farmácia no Porto tinha perto de 100 reservas.

