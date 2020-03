Autarca de Valongo quer encerramento das escolas

Hoje às 15:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Em causa a confirmação de um caso de Covid-19 no concelho com ligações a uma escola

O Presidente da Câmara de Valongo, José Manuel Ribeiro, solicitou às Autoridades de Saúde Pública que decretem o encerramento imediato de todos os estabelecimentos de ensino do concelho (públicos e privados), considerando o apelo das Direções das escolas, dado que o Município não tem essa competência.

A confirmação de um caso de Covid-19 no concelho envolve uma mulher, com 50 anos, mãe de uma aluna do Agrupamento de Escolas de Valongo, que, de acordo com a autarquia, nos últimos dias sempre acompanhou a filha que desenvolve atividades desportivas com ligação a outras escolas do concelho".

Em comunicado, a Câmara de Valongo refere que, "face à urgente necessidade de conter a propagação do vírus e tendo em conta as características do território do Município, designadamente a sua alta densidade populacional", apelando José Manuel Ribeiro "a uma decisão rápida das autoridades competentes".

O autarca pede também à população para "manter a serenidade, encarar como muito sério este risco e seguir todas as orientações das autoridades de saúde".

A mãe da criança é funcionária de uma empresa de tratamento de superfícies e de sistemas de caixilharias, em Sobrado. Contactada pelo JN, a empresa não forneceu informações, desconhcendo-se se se mantém em laboração.