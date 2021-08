Autoagendamento da vacina exclusivo para jovens de 16 e 17 anos

Marisa Silva Hoje às 13:20 Facebook

O autoagendamento para a vacina contra a covid-19 passou, esta terça-feira, a ser exclusivo para os jovens com 16 e 17 anos e tem vagas disponíveis para o fim de semana de 14 e 15 de agosto. Estima-se a existência de 212 mil jovens nessa faixa etária.

Assim, neste momento, os maiores de 18 anos não podem marcar a sua vacinação através do portal. No entanto, de acordo com a task-force, este período servirá para as equipas agendaram a vacina das pessoas em lista de espera.

Questionadao pelo JN, o grupo de trabalho para a vacinação não deu uma data para a reabertura do portal aos maiores de idade.

Para fazer o agendamento, os jovens têm de aceder ao portal de vacinação, preencher os seus dados e aguardar pela mensagem de confirmação.