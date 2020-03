Autoridades portuguesas tentam saber em que locais e com quem esteve Luis Sepúlveda

JN Hoje às 11:49, atualizado às 14:02 Facebook

A DGS está em contacto com Espanha para perceber onde e com quem contactou Luis Sepúlveda em Portugal. A autarquia da Póvoa de Varzim confirma criação de grupo de acompanhamento.

Está a ser feito um rastreio epidemiológico de Luis Sepúlveda para saber por onde e com quem esteve o escritor durante os seis dias que passou em Portugal. O chileno, agora internado nas Astúrias com a infeção de Covid-19, participou no final de fevereiro no festival literário "Correntes D'Escritas", na Póvoa de Varzim, entre 18 e 23 de fevereiro.

Tanto a Direção-Geral de Saúde (DGS) como o delegado local de saúde estão participar neste rastreio e a colaborar com as autoridades espanholas. Ao início da tarde deste domingo, a DGS emitiu um comunicado a confirmar o estado de saúde de Luis Sepúlveda, mas realça que aguarda por "confirmação pelo respetivo laboratório nacional de referência", apesar de o diagnóstico inicial ter dado positivo à infeção do coronavírus.

A esposa do escritor chileno teve sintomas compatíveis aos da infeção pelo Covid-19, mas ainda está a ser avaliada. A Direção-Geral da Saúde informa ainda que a "fonte de infeção está também a ser avaliada" e quem esteve com o escritor ou a companheira em "contacto próximo" (ambiente fechado) deve permanecer sereno. A linha da Saúde 24 estará disponível para atender todos os que necessitem.

Em comunicado, a Câmara Municipal da Póvoa de Varzim confirma que foi criado um grupo de acompanhamento "em contacto direto com as entidades responsáveis de saúde local, regional e nacional" e que a DGS determinará as recomendações futuras quanto a este caso.

A autarquia alerta ainda que "todos os funcionários/colaboradores que contactaram diretamente, num espaço de 1 a 2 metros" com Luis Sepúlveda devem ficar em casa, evitar contactos sociais e seguir os conselhos da DGS. As pessoas que não tiveram um contacto mais direto com o escritor devem ainda assim estar atentos ao seu estado de saúde.