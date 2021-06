Autotestes em massa à covid-19 não estão a ser comunicados

Ana Gaspar Hoje às 07:06 Facebook

Na página de Internet, a funcionar desde 20 de maio, foram registadas 156 análises positivas e 24 inconclusivas. Farmácias e parafarmácias já venderam mais de 500 mil dispositivos.

Até ao dia 7 de junho, apenas 1739 cidadãos tinham indicado a realização de um autoteste à covid-19 no portal público, disponibilizado para o efeito (covid19.min-saude.pt) desde 20 de maio. Desde que os autotestes passaram a ser comercializados no país, no início de março, as farmácias e parafarmácias já venderam mais de 500 mil dispositivos.

Os dados, remetidos ao JN pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), indicam que, destes 1739 registos, 156 tiveram resultado positivo e 24 foram inconclusivos. Os dados mostram ainda que 1491 indicaram ter realizado um autoteste. Os SPMS esclarecem que "o mesmo utente pode registar-se várias vezes com o mesmo número do Serviço Nacional de Saúde, porque pode ter feito mais de um autoteste e, nestes casos, o registo é diferenciado por data/respostas".