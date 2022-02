Baixa número de internados e de casos ativos em dia com 32 mortes por covid

Augusto Correia Hoje às 15:34, atualizado às 16:03 Facebook

Portugal registou 32 mortes e 10376 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas. Casos ativos e internados com forte queda.

A Direção-Geral de Saúde (DGS) registou 10376 casos e 32 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, morreram 20973 pessoas, de um total de 3241451 infeções notificadas.

Nos hospitais, há menos 59 internados. Do total de 1501 pessoas acamadas, 98 são doentes considerados graves, menos oito do que no domingo. O total de doentes internados em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) ficou abaixo dos 100 pela primeira vez desde 23 de novembro, há três meses. Na altura, Portugal tinha 45770 casos ativos, 10% dos 456233 contabilizados hoje, dia marcado pela redução em 12301 doentes infetados com o vírus da SARS-CoV-2.

Ainda segundo a DGS, recuperaram da doença 22645 pessoas nas últimas 24 horas e há menos 10061 pessoas sob vigilância das autoridades, com este total a cair para 438633.

A covid-19 continua a ser particularmente agressiva entre os mais velhos. Das 32 pessoas que morreram de ontem para hoje, 24 (15 homens e nove mulheres) tinham mais de 80 anos. Cifra que representa 75% do total diário, num escalão que acumula 65% do total de óbitos desde o início da pandemia (13590).

A faixa etária imediatamente anterior perdeu sete vidas (seis homens e uma mulher), enquanto no escalão dos 60-69 foi registada a morte de uma mulher.

A Região de Lisboa e Vale do Tejo registou 3559 novos caos e 14 mortes, com os totais a subirem para 1147896 e 8709, respetivamente. A Norte, o acumulado está em 1224974 infeções e 6417 óbitos, já contando com as 2267 infeções e seis mortos registados nas últimas 24 horas.

A Região Centro acumula 486645 casos (mais 2123) e 3271 mortos (sete de ontem para hoje). Mais a Sul, o Alentejo perdeu quatro vidas e registou 531 novos casos nas últimas 24 horas, com os totais a subirem para 1172 óbitos e 115994 infeções desde o início da pandemia. Nestes quase dois anos, o Algarve registou 132585 infeções (mais 626) e 683 mortes.

Nas ilhas, os Açores reportaram uma morte (86 no total) e mais 656 novos casos (56111). Na Madeira, os casos aumentaram 614, para 77246, num dia sem qualquer óbito registado, mantendo-se o total em 185 desde o início da pandemia.

Incidência desce e índice de transmissão sobe

Sexta-feira é dia de matriz de risco, que regista a taxa de incidência e o índice de transmissibilidade e que durante alguns meses serviu de orientação para as medidas do Governo.

A incidência desceu de 2533,7 para 2222,5 casos de infeção por SARS-CoV-2 por 100 mil habitantes, a nível nacional, de quarta-feira para hoje. Descontando as ilhas, a descida foi de 2470,4 para 2157,4.

O índice de transmissão, o R(t) subiu de 0,72 para 0,73, a nível nacional. Sem contar com as ilhas, a subida no território continental foi de 0,70 para 0,71.