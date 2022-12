Barragens voltam a encher no Norte e Centro do país

Água sobe para níveis "acima da média" em quase todas as reservas, menos no Sul onde "subida é muito lenta". Chuva de dezembro poderá mudar situação.

As barragens praticamente vazias no verão, devido à situação de seca extrema do país, estão a encher-se novamente de água. O Norte e Centro recuperaram quase toda a disponibilidade hídrica, para níveis "perto ou acima da média", diz ao JN Francisco Ferreira, presidente da Associação Ambientalista Zero. Os dados são do boletim semanal de albufeiras da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) de 5 de dezembro, por isso é expectável que a situação seja agora mais animadora. "Desde os últimos registos, já houve umas chuvadas grandes", explica o presidente da Zero. O total de água armazenada é de 62%.

Depois do Instituto Português do Mar e da Atmosfera ter alertado, em agosto, que quase 40% do território nacional se encontrava em situação de seca extrema, com barragens cada vez mais secas, o panorama está a melhorar em todo o continente à exceção do Sul, "que continua longe dos níveis médios para esta época, com diferenças muito grandes dos valores médios".