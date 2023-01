Beja, Évora e Guarda são os distritos com mais voluntariado jovem

Maria Dinis Hoje às 00:22 Facebook

Beja, Évora e Guarda são os distritos onde os jovens mais praticam voluntariado em Portugal. Esta é uma das conclusões do estudo "E se o Voluntariado acabasse amanhã?", com base num inquérito dirigido a jovens entre os 15 e os 30 anos.

A nível nacional, os jovens voluntários são na sua maioria mulheres, estudantes e com idades compreendidas entre os 18 e os 24 anos, segundo o estudo da Confederação Portuguesa do Voluntariado (CPV) apresentado, esta quinta-feira, em Lisboa, num evento que contou com a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho.

Beja, Évora e Guarda foram os distritos que demonstraram mais adesão ao voluntariado por parte dos jovens que responderam ao inquérito.

Em Évora, 75% dos jovens que praticam voluntariado são mulheres. Também em Beja e na Guarda as voluntárias estão em maioria, 57% e 59%, respetivamente, de mulheres que responderam de forma positiva.

Por áreas de voluntariado, as mais referidas pelos jovens foram a Alimentação, a Ação Social e a Defesa do Ambiente, seguindo-se a Saúde e a Educação. No entanto, nos distritos com mais voluntários as respostas diferiram um pouco. Em Beja e na Guarda as áreas com maior destaque são a Ação Social, a Alimentação e a Ação Cívica. Já em Évora sobressaiu também o Desporto.

Quanto às razões que motivam o voluntariado, os participantes no inquérito apresentaram como principal justificação o "serviço ao próximo", enquanto que os não voluntários referiram o seu próprio "crescimento pessoal" como principal motivação. No entanto, a "compreensão de outras realidades" e a "identificação com a causa" mostraram-se importantes para ambos.

O estudo revelou ainda que mais de metade dos jovens que nunca experimentaram voluntariado afirmaram estar dispostos a tentar. No entanto, segundo a CPV, 68,1% desses jovens reconheceram não saber onde recorrer para o fazer e 61,3% afirmaram desconhecer iniciativas de voluntariado na sua área de residência.

O inquérito que a CPV criou online para a realização do estudo obteve mais de 3700 respostas, a sua maioria de mulheres estudantes, com idades entre os 15 e os 17 anos. Segundo a confederação, o estudo nasceu de uma preocupação com a taxa de voluntariado de Portugal, "que aparenta ser muito mais baixa do que a média europeia".