"Big brother" de satélites no mar ajuda a reduzir poluição

A poluição no mar por embarcações diminuiu ao longo das últimas décadas devido ao sistema europeu que a Autoridade Marítima Nacional tem ao seu dispor em todo o mar sob jurisdição nacional.

Até aos anos 90, havia registo de 60 situações por ano. Nos últimos seis anos, entre 2015 e 2021, os registos caíram para menos de metade, 25. Tal deve-se aos satélites da Agência Europeia de Segurança Marítima que, desde 2007, garantem a deteção de focos de poluição no mar e comunicam, no mesmo instante, à Autoridade Marítima Nacional, que age imediatamente para localizar os poluidores e conter as manchas de poluição.

De acordo com dados fornecidos ao JN por Rijo Carola, comandante da Direção do Combate à Poluição do Mar, no período dos anos 80 e 90, quando não existia este sistema de deteção, "foram registadas 1292 situações de focos de poluição, que resultaram numa média superior a 60 situações por ano". Entre 2015 a 2021, foram registadas 193 situações de focos de poluição, uma média anual de 25 situações ilícitas.