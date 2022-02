Boaventura Sousa Santos pede demissão de Catarina Martins

Hoje às 11:03 Facebook

Boaventura Sousa Santos pediu, esta terça-feira, a mudança de liderança no Bloco de Esquerda, depois de uma noite eleitoral que deixou o partido reduzido a cinco deputados.

Num artigo no "Público" e em declarações à "TSF", o sociólogo assumiu ser um tradicional eleitor do BE, mas aconselha Catarina Martins a demitir-se. Para Boaventura Sousa Santos. a coordenadora do partido não tem condições para continuar no cargo. "Não, no meu entender não." A demissão "era o caminho que deveria fazer, perante resultados muito maus", frisa. "É uma atitude democrática", face à "manifestação de vontade [dos eleitores] sobre o futuro das instituições", disse à TSF.

O sociólogo de esquerda vai mais longe e pede a Catarina Martins que não siga a "lógica do Titanic: continuar à frente do barco mesmo que ele se afunde".

No artigo do "Público", publicado esta terça-feira, entitulado "Obviamente, demita-se!", Boaventura Sousa Santos acusa a dirigente bloquista de passar "a primeira metade da campanha a justificar a decisão da rejeição do Orçamento e a segunda metade a parecer querer pedir desculpa por tê-lo feito".

"Que credibilidade pode ter tal dirigente?", pergunta ainda o sociólogo, que acrescenta ainda que, na sua opinião, o "BE não entendeu os sinais do seu eleitorado porque o seu pensamento vanguardista não lhe permitiu descer até onde os cidadãos discutem, nos seus próprios termos, os seus medos e a as suas esperanças."