Bombeiro morreu em incêndio na Lousã

Gina Pereira e Catarina Silva Hoje às 21:40, atualizado às 22:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Um bombeiro morreu num incêndio na serra da Lousã e dois ficaram feridos com gravidade. Os bombeiros terão sido cercados pelo fogo.

O presidente da Câmara da Lousã, Luís Antunes, em declarações à RTP, confirmou a morte de um bombeiro durante o combate a um incêndio na serra da Lousã, lamentando o trágico desfecho.

O autarca adiantou que, além da vítima mortal há quatro feridos, dois com gravidade.

Inicialmente, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra tinha adiantado ao JN que havia um bombeiro desaparecido. Fazia parte de um grupo de cinco bombeiros da corporação de Miranda do Corvo que, este sábado à tarde, foi cercado pelo incêndio na serra da Lousã. Havia a indicação de que três deles tinham saído ilesos e dois fugido encosta abaixo.

De acordo com informações que o JN conseguiu recolher, há um ferido ligeiro com queimaduras nos membros inferiores e uma vítima inconsciente a ser avaliada pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), pertencentes aos Bombeiros de Miranda do Corvo e duas vítimas intoxicadas, pertencentes aos Bombeiros da Lousã também a serem avaliadas no local.

O incêndio da serra da Lousã, acima da aldeia de Candal, deflagrou pelas 18.26 horas, estando a ser combatido por 24 corporações do distrito de Coimbra, com a ajuda de bombeiros de Leiria. No local estão 230 homens com a ajuda de 62 veículos. O incêndio foi dado como dominado pelas 21.11 horas.

O incêndio deflagrou numa altura em que a região registou trovoada seca.