Britânicos já reservam Algarve até outubro

Erika Nunes Hoje às 07:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Reservas até outubro aumentaram até 47% no alojamento local na semana passada. Preço dos bilhetes de avião dispara e as low-cost aproveitam.

As reservas de viagens de britânicos para Portugal aumentaram 723% desde que o Reino Unido levantou a obrigatoriedade de quarentena, na passada quinta-feira. Os bilhetes de avião para Faro subiram entre 400% e 1250% e a Ryanair já reagiu com o aumento de frequências. As reservas dispararam até 47% no alojamento local e a hotelaria algarvia sentiu o aumento da procura já para setembro e outubro.

O On The Beach(OTB) é um dos maiores operadores britânicos de férias de praia, com mais de 20% de quota de mercado (e a crescer, com a falência da Thomas Cook, que era o maior operador no Algarve) e revelou, ao JN, que, nos últimos quatro dias, houve "um aumento de 723% nas reservas para Portugal, em comparação com os dias que antecederam o anúncio do Governo do Reino Unido. Muitos aproveitaram as ofertas de última hora, mas "72% das reservas dos últimos quatro dias são para partidas em setembro e em outubro".