Cachecol e manga curta: até 21 graus de diferença no mesmo dia na próxima semana

À semelhança da previsão para o final desta semana, com chuva nos distritos a norte do país, também na próxima semana haverá instabilidade e alguma nebulosidade. Mas ao contrário do que se possa pensar, as temperaturas vão subir até aos 28 graus, apesar das noites e manhãs geladas. Bragança vai mesmo acordar com zero graus.

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Santarém vai ter uma variação de 21 graus na terça-feira, com os termómetros a ir dos 8 aos 29 graus. O mesmo acontece em Évora, com as máximas a oscilar entre os 9 e 28 graus (quarta-feira). A mesma temperatura máxima prevista para Beja na próxima quarta-feira, com 27 e 26 graus nos dias anteriores, mas a mínima prevista é de 8 graus, ou seja, chega a ter uma diferença de 20 graus de temperatura no mesmo dia.

Neste misto de inverno e verão diário, Bragança acorda com zero graus na segunda-feira mas chega aos 19 ao longo do dia - uma amplitude de 19 graus. Quarta-feira é o dia mais quente, com 23 graus de máxima. A mesma temperatura prevista para Vila Real, na terça e quarta-feira, mas a mínima fica nos 3 graus na segunda-feira, com 20 de máxima.

No Algarve a temperatura não vai desiludir, com 26 graus previstos para domingo, rondando os 25 e 24 durante a semana. Apesar de não ser tão acentuada, a amplitude térmica mais significativa será de 14 graus no dia mais quente. Na segunda-feira, Setúbal também aquece até aos 26 graus, num dia que se prevê cinzento e com 7 de mínima.

Em Castelo Branco a máxima de 25 graus na terça e quarta-feira oscila com uma mínima de 8 graus. Igual cenário em Coimbra (terça-feira) e em Leiria (terça e quarta).

Lisboa terá um início de semana igualmente agradável com 24 graus e mínima de 9, assim como Portalegre. Em Braga o dia mais quente será terça-feira, também com 24 graus, mas a mínima desce 17 graus. Igual variação no dia anterior, com cinco graus previstos de mínima e 22 de máxima.

Aveiro chega aos 23 graus (dias 28 e 29), mas as mínimas baixam aos dez graus, com uma diferença de 13 graus entre a noite e o dia. Mas na segunda-feira (dia 27) esta variação ainda é maior: 8 de mínima e 21 de máxima (amplitude de 13 graus).

Terça e quarta-feira serão também os dias mais quentes no Porto e na Guarda (20), em Viana do Castelo (21) e Viseu (22), com mínimas entre 6 e 9 graus.

Na Madeira a amplitude térmica não é tão acentuada, com o Funchal a passar a semana acima dos 24 graus, com 25 na terça e quarta-feira, e mínimas a rondar os 18 graus.

Já nos Açores o cenário muda, com chuva prevista para Ponta Delgada e os termómetros a oscilar entre os 16 e 18 graus.