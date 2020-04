Cafés e restaurantes reabrem dia 18. Centros comerciais em junho

Alexandra Figueira Hoje às 17:59 Facebook

Centros comerciais terão portas abertas a partir de 1 de junho. Nessa data, todo o comércio terá portas abertas ao público, com limites ao número de clientes. É este plano previsto pelo Governo, se a evolução da pandemia o permitir.

O plano de reabertura faseado da economia foi apresentado pelo Governo aos parceiros sociais esta quarta-feira. As primeiras lojas a abrir serão as mais pequenas, até 200 metros quadrados, já na segunda-feira.

Ao mesmo tempo, abrirão cabeleireiros, barbeiros e esteticistas, bem como desportos individuais, como ténis, desde que os balneários continuem fechados.

As lojas com até 400 metros quadrados começarão a trabalhar no dia 18 de maio, o mesmo dia que cafés e restaurantes.