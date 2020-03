Câmara de Felgueiras adota medidas excecionais de prevenção em Idães

Mónica Ferreira Hoje às 01:28 Facebook

A Câmara de Felgueiras anunciou o encerramento dos equipamentos municipais de Idães, incluindo biblioteca e piscina, como medida adicional à suspensão de atividade na EB 2,3 da localidade, anunciada pelo Governo.

O presidente da Câmara Municipal de Felgueiras convocou uma reunião de emergência na noite deste sábado com as Comissões Municipais da Segurança e da Proteção Civil, depois de conferência de imprensa conjunta da ministra da Saúde, Marta Temido, com a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, que anunciou novas medidas de prevenção face ao aumento de casos de Covid-19 em Portugal, entre as quais o encerramento da Escola Básica e Secundária de Idães, em Felgueiras, um estabelecimento escolar com 564 alunos. Da reunião saíram medidas complementares a aplicar na freguesia de Idães, que passam pelo encerramento de todos os equipamentos municipais.

As medidas foram anunciadas após o anúncio de que 15 dos 21 doentes internados com o novo coronavírus, são da zona norte do país, sendo um deles funcionário de uma empresa de Lousada que esteve recentemente numa feira de calçado em Milão, Itália, que terá tido relacionamentos diretos ou indiretos com a comunidade da Escola Básica e Secundária de Idães, em Felgueiras.

Ao JN, Nuno Fonseca, presidente da Câmara Municipal de Felgueiras, deu nota de que já na sexta-feira reuniu para discutir medidas de prevenção face ao aumento do número de casos de Covid-19. "Temos feito este acompanhamento hora a hora com a Direção Geral de Saúde, o ACES [agrupamento de centros de saúde] e a senhora ministra", afirmou o autarca.

Em relação à reunião de emergência realizada na noite deste sábado, o edil felgueirense explicou que durante a mesma foram tomadas "medidas adicionais", que se prendem com o encerramento de todos os equipamentos municipais, caso das piscinas municipais, biblioteca e jardins-de-infância na freguesia de Idães, uma freguesia associada aos relacionamentos diretos ou indiretos do funcionário de uma empresa de Lousada, confirmado como um dos casos positivos de coronavírus em Portugal, que se encontra internado no Hospital de São João, no Porto.

Segundo o autarca, estas medidas não têm prazos definidos e serão acompanhadas e revistas sempre que se justifique.

Durante a reunião, que além da presença do executivo municipal de Felgueiras e das Comissões Municipais contou ainda com a presença de todos os eleitos na Assembleia Municipal, foi ainda solicitado à autarquia pelas corporações de bombeiros do concelho - Felgueiras e Lixa - que faça um pedido à Associação Regional de Saúde para que estes realizem apenas os transportes urgentes e necessários de doentes.

Face à situação vivida no concelho, Nuno Fonseca apela "à serenidade e à tranquilidade da população e pede ainda que, em caso de suspeitas, as pessoas não se desloquem aos hospitais ou aos centros de saúde e entrem em contacto com a Linha SNS24 (808 24 24 24)".