Campanha do PS arranca nos Açores e termina no Porto

A campanha eleitoral do PS começa este domingo, nos Açores, e termina no dia 28, com um comício em Lisboa. Pelo meio, os socialistas irão a todos os distritos à exceção de Portalegre, e ainda à Madeira. Haverá comícios e ações de rua, mas a pandemia fez o partido prescindir de almoços e jantares-comício.

O PS terá três ações de campanha no Porto ao longo das próximas duas semanas. As duas primeiras serão nas manhãs dos dias 23 e 25 (domingo e terça-feira), estando o comício de encerramento agendado para dia 28, às 19 horas (embora o horário ainda possa sofrer alterações). O local ainda não foi divulgado.

O partido passará igualmente três vezes por Lisboa. A primeira é já esta segunda-feira de manhã (dia 17), altura em que António Costa participará no debate com todos os líderes partidários com assento parlamentar, a transmitir pela RTP1.

Depois disso, o PS só regressa à capital no dia 27, o penúltimo da campanha, para um comício. Na reunião desta sexta-feira na sede do partido, em Lisboa, o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, disse que essa ação de campanha terá início às 19 ou às 21 horas.

A última passagem por Lisboa ocorre no dia seguinte. Os socialistas ainda não confirmaram se haverá a tradicional descida do Chiado, mas adiantaram que, devido à pandemia, o habitual almoço na cervejaria Trindade não deverá ocorrer. Terminada essa ação de rua, a caravana ruma ao Porto para o comício de encerramento, na noite desse dia 29.

Duarte Cordeiro revelou que a campanha do PS incluirá "tudo o que é habitual" - ações de rua, visitas a empresas e comícios em espaços fechados -, à exceção dos almoços e jantares-comício.

Nos eventos em espaços fechados com mais de 500 pessoas, serão disponibilizados à entrada autotestes para deteção do vírus da covid-19. Em linha com as orientações da DGS, quem já tomou a dose de reforço da vacina não terá de ser testado.