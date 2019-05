Mesa de voto eletrónico esteve suspensa em Évora durante alguns minutos

Ana Luísa Delgado Hoje às 11:14, atualizado às 11:47 Facebook

Uma das mesas de voto eletrónico, em Évora, não funcionou durante alguns minutos, com a votação a ser suspensa na secção 2 da assembleia de voto na escola Luís Verney.

Nuno Cabrita, presidente da União de Freguesias de Évora, tentou exercer o direito de voto, este domingo de manhã, e não conseguiu. Foi preciso fazer um "reset" à máquina, que esteve inviabilizada durante cerca de 15 minutos.

A avaria na máquina motivou a suspensão da votação na secção 2 daquela assembleia de voto, entre as 23 secções onde está a ser usado, pela primeira vez em Portugal, um sistema de voto eletrónico.

Neste projeto-piloto de voto eletrónico vão ser disponibilizadas mesas de voto eletrónico em 23 freguesias dos 14 concelhos do distrito de Évora, que vão funcionar independentemente das 186 mesas de voto em papel.

Em Montalegre, a mesa de voto da Junta de Freguesia de Morgade, em Montalegre, estava esta manhã fechada, com os portões encerrados a cadeado. Segundo o presidente da Junta local, José Nogueira, esta ação vem do descontentamento existente relativamente à exploração das minas de lítio a céu aberto. "Aliás colocaram cartazes junto do local, na rua principal alusivos ao 'Não ao Lítio' por isso tudo indica que serão pessoas descontentes", disse.