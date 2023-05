Concertos "interativos" e virados "para o baile" animam MOODS

Marisa Silva Hoje às 11:56 Facebook

Twitter

Partilhar

Espetáculos no coreto do Jardim Basílio Teles, em MAtosinhos, contam com os Retimbrar, Kumpania Algazarra e Be-Dom.

É ao redor do coreto do Jardim Basílio Teles, em Matosinhos, que vão terminar os dias do festival MOODS. Será um ponto de encontro, antes do pôr-do-sol, para assistir a três concertos. Um em cada dia da festa. Primeiro, a 12 de maio, os Retimbrar. No dia seguinte, os Kumpania Algazarra. E, no último dia do festival, os Be-Dom. As bandas prometem espetáculos "interativos" com o público, virados "para a festa e para o baile".

Os Retimbrar são os primeiros a atuar no coreto matosinhense. Será o primeiro espetáculo da banda no Grande Porto desde o lançamento do disco "Levantar no Chão". "A nossa proposta de concerto é muito virada para a festa e para o baile. É um concerto muito mexido, muito divertido e convidativo para a participação das pessoas", garantiu António Serginho, porta-voz e membro da banda.

PUB

Os Retimbrar contam com oito músicos. Procuram "pensar e criar a sua música, a partir das tradições musicais portuguesas".

Já os Kumpania Algazarra sobem ao palco a 13 de maio. Na véspera, lançam um novo single. Os festivaleiros dos MOODS vão poder ouvi-lo. "Será um espetáculo mais interativo com o público. Temos algumas coreografias interativas, também vamos andar pelo meio das pessoas e vamos fazer uma grande festa", assegurou Francisco Amorim, guitarrista da banda. Os Kumpania Algazarra cumprem, no próximo ano, duas décadas de história.

Dança, sorrisos e palmas

O encerramento do MOODS estará a cargo dos Be-Dom. "Os visitantes podem esperar algumas surpresas do seu próprio corpo: os pés a dançar, o rosto a sorrir e as mãos a bater", promete o músico Raul Manarte.

Todas as bandas assumem preocupações com a sustentabilidade e o ambiente, temas que norteiam a programação dos três dias de festa. Por exemplo, a maioria dos instrumentos usados pelos Be-Dom são feitos a partir de materiais reciclados. Os Retimbrar também tocam alguns instrumentos construídos por membros da banda. E os Kumpania Algazarra garantem que a sustentabilidade é um "tema que está perto" da banda.

A par destes concertos, pelo Jardim Basílio Teles, serão dinamizadas atividades culturais focadas na sustentabilidade e no ambiente. Haverá também espetáculos itinerantes, uma feira de segunda mão e uma feira de agricultura sustentável. O MOODS, que decorre entre 12 e 14 de maio, é organizado pelo Global Media Group (Jornal de Notícias, Diário de Notícias, TSF e Dinheiro Vivo), em parceria com a Galp, a Caixa Geral de Depósitos, a Fundação INATEL, o Grupo BEL e a Câmara de Matosinhos.

Um festival para toda a família

A festa ocupará o Jardim de Basílio Teles, em Matosinhos, entre os dias 12 e 14 de maio. Conheça as atividades.



Animações itinerantes

Animações itinerantes não faltarão. Uma delas intitula-se "Brigada das Cores" e pretende passar uma mensagem de igualdade e inclusão. A "Luzes do Tempo" pretende alertar para as alterações climáticas e a "Fita Cola" levará três personagens a percorrer o jardim e a fomentar a interação entre todos.



Feiras

O MOODS vai contar com duas feiras. A Urban Market, que terá à venda fruta, legumes e hortícolas da época e produzidos com base numa agricultura sustentável. Já a Flea Market consistirá na venda de artigos de segunda mão [na foto]. O objetivo é promover a economia circular.



TO+1

É um espetáculo de Thorsten Grutjen sobre um artista de circo que perdeu o seu trabalho devido a uma pandemia. Promete fazer refletir sobre o direito à habitação, o nomadismo e a importância de ver o nosso planeta como uma casa.