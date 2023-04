Personalidades marcantes marcam presença no Fórum da Sustentabilidade

Rafael Barbosa Ontem às 23:44 Facebook

Mais de duas dezenas de personalidades nacionais e estrangeiras, da política à energia, da arquitetura às finanças, da economia à inovação, vão marcar presença no Fórum da Sustentabilidade e Sociedade, em Matosinhos, a 11 e 12 de maio. Conheça alguns deles.

Muhammad Yunus, Prémio Nobel da Paz 2006 e fundador do Grameen Bank

Economista nascido em 1940 no Bangladesh e fundador do Grameen Bank, instituição que oferece microcrédito (pequenos empréstimos a pessoas pobres sem garantias) para ajudar os seus clientes a estabelecer credibilidade e autossuficiência financeira. Estudou Economia no seu país e fez um doutoramento nos EUA. Em 2006, recebeu o Prémio Nobel da Paz. É autor de vários livros, incluindo "O banqueiro dos pobres" e "Criar um mundo sem pobreza".

Elisa Ferreira, comissária Europeia da Coesão e Reformas

Economista e política, foi ministra do Ambiente e do Planeamento nos governos de António Guterres. Comissária europeia desde 2019, acumula pelouros como a prestação de apoio às regiões mais afetadas pelas transições digital e climática, através do Fundo para uma Transição Justa.

Kadri Simson, comissária Europeia da Energia

Com formação em História e Ciência Política, Kadri Simson é a comissária europeia da Energia, cargo que ocupa desde 2019. Já foi ministra da Economia da Estónia. Implementar o Pacto Ecológico Europeu no setor da energia é uma das tarefas que lhe está entregue na Comissão Europeia.

Jos Delbeke, especialista em Política Climática

Ocupa a cátedra de Política Climática e Mercados Internacionais de Carbono no Instituto Universitário Europeu. Foi diretor-geral de Ação Climática da Comissão Europeia. Desempenhou um papel fundamental na implementação do Protocolo de Quioto e nas negociações do Acordo de Paris.

Gonçalo Byrne, presidente da Ordem dos Arquitetos

Licenciado em Arquitetura pela Escola de Belas Artes de Lisboa e doutor Honoris Causa pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa e pela Universidade de Alghero, Itália. Com obra e prémios a nível nacional e internacional, é o atual presidente da Ordem dos Arquitetos.