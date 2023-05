Entrevista a Muhammad Yunus, "inventor" do microcrédito, Prémio Nobel da Paz, que será um dos oradores do Fórum da Sustentabilidade e Sociedade, em Matosinhos, a 11 e 12 de maio. Uma iniciativa do Global Media Group, em parceria com a Galp, CGD, Fundação INATEL, Grupo Bel e Câmara Municipal de Matosinhos.