"Se fosse um país, o betão seria o terceiro mais poluente do Mundo"

O arquiteto José Pedro Sousa é o único português na mesa redonda da ​​​​​​​New European Bauhaus, uma iniciativa da Comissão Europeia que promove uma transformação cultural em direção a um futuro mais sustentável.

José Pedro Sousa acredita que a Arquitetura pode ter um papel central na transformação do setor da construção, um dos mais poluentes. E diz que a madeira e a cortiça podem contribuir para mudança no setor.

Será um dos oradores do Fórum da Sustentabilidade e Sociedade, em Matosinhos, de 11 a 12 de maio. A iniciativa é do Global Media Group, em parceria com a Galp, CGD, Fundação INATEL, Grupo BEL e a Câmara Municipal de Matosinhos.