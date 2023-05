Um festival com música, espetáculos e atividades para toda a família

Marisa Silva Hoje às 15:59 Facebook

É um festival pensado para toda a família e com uma programação alicerçada no ambiente e na sustentabilidade. O MOODS ocupará o Jardim Basílio Teles, em Matosinhos, entre os dias 12 e 14 de maio. Haverá música ao vivo, animações itinerantes, oficinas para miúdos e graúdos, espetáculos, feiras e jogos tradicionais. O evento é organizado pelo Global Media Group, em parceria com a Galp, Caixa Geral de Depósitos, Fundação INATEL, Grupo BEL e Câmara de Matosinhos. Em contagem decrescente para o arranque da festa, conheça a programação em detalhe.

Inserida no âmbito do Fórum de Sustentabilidade e Sociedade, a festa pretende transmitir uma mensagem ambiental sob a forma artística e cultural. A sua programação conta com espetáculos itinerantes, que alertam para as alterações climáticas e transmitem mensagens de inclusão; música "para o planeta e para as pessoas"; jogos tradicionais e um espaço de tertúlia e conversas. Haverá, também, uma feira de produtos agrícolas produzidos de forma sustentável (os Urban Farmers) e uma feira de artigos em segunda mão. Chama-se Flea Market e um dos seus objetivos passa por promover a economia circular.

Animações itinerantes também não faltarão pelas ruas do Jardim Basílio Teles. Uma das animações intitula-se "Brigada das Cores" e pretende passar uma mensagem de igualdade e inclusão. Somos "todos diferentes, todos iguais" é o mote. Mas haverá mais. A "Luzes do Tempo", uma outra, pretende alertar para as alterações climáticas e para a necessidade de mudança de comportamentos e a "Fita Cola", levará três personagens que "habitam num veículo-caravana" a percorrer o jardim e a fomentar a interação entre todos.

Haverá, ainda, palcos temáticos. No palco Equilíbrio, por exemplo, os festivaleiros poderão assistir a um espetáculo que pretende alertar para as preocupações com o planeta. Através da atuação "Flying Energy" pretende-se mostrar que "a busca permanente do equilíbrio entre a natureza, o planeta, os seus recursos e a vida humana é o nosso maior desígnio". Já palco Aprendiz será dedicado aos mais novos. Neste local, vão ter contacto com instrumentos tradicionais portugueses - como o cavaquinho, o bombo, a gaita-de-foles ou a flauta - e aprender a construir instrumentos simples com lixo. Haverá, também, jogos de tabuleiro.

No palco Habitação, o público poderá assistir a um "espetáculo entre quatro paredes e sobre três rodas". O projeto, da autoria de Thorsten Grutjen, debruça-se sobre a história de "um artista de circo que perde todo o seu trabalho depois de uma pandemia ter abalado o mundo". No final do confinamento, o artista "faz-se à estrada com a sua mota de três rodas e procura reencontrar a sua rua, o seu espaço público e o seu lugar de trabalho". É uma reflexão sobre o direito à habitação, o nomadismo e a importância de ver o planeta como casa para todos os seus habitantes.

Por fim, o palco Terra será dedicado à música, "a forma mais pura e poderosa para falar com o planeta e com as pessoas". O público terá contacto com o projeto Hourglass, de Teofilo Pimentel e Aurea Gomes. Os finais de tarde serão celebrados no coreto existente no Jardim Basílio Teles. Será o ponto de encontro para três concertos. O primeiro, a 12 de maio, será dos Retimbrar. No dia seguinte, o coreto será ocupado pelos Kumpania Algazarra. O encerramento do MOODS, a 14 de maio, estará a cargo dos Be-Dom.

Sexta-feira, 12 de maio

14 horas - Abertura Sirigoça (arruada com início no palco Inatel)

14.30 horas - T0+1, um espetáculo de Thorsten Grutjen, no palco Habitação

14.45 horas - Flying Energy, Cia. Malatisch, no palco Equilíbrio

14.45 horas - Luzes do Tempo (animação itinerante)

15.30 horas - Hourglass, no palco Terra

15.30 horas - Brigada das Cores (animação itinerante)

16.15 horas - Luzes do Tempo (animação itinerante)

16.30 horas - Oficinas de música por Rafael Freitas, no palco Aprendiz

16.30 horas - T0+1, um espetáculo de Thorsten Grutjen, no palco Habitação

17 horas - Flying Energy, Cia. Malatisch, no palco Equilíbrio

17 horas - Brigada das Cores (animação itinerante)

18 horas - Fita Cola (animação itinerante)

18.30 horas - Concerto dos Retimbrar, no coreto do Jardim Basílio Teles

Atividades em contínuo ao longo do dia

14 horas às 18 horas - Jogos tradicionais, no palco INATEL

14 horas às 17 horas - Oficina "Impressão Natural", no palco Matosinhos

14 horas às 17 horas - Oficina "A vida numa gotinha de água" , no palco Matosinhos

14 horas às 17 horas - Oficina "Vamos limpar o lixo marinho na praia", no palco Matosinhos

14 horas às 17 horas - Oficina de Reutilização de tecidos (a confirmar), no palco Matosinhos

14 horas às 17 horas - Quiz da água, no palco Matosinhos

Música ambiente e voz-off pelo DJ Von X

Sábado, 13 de maio

Durante a manhã - "O Uso Sustentável da Água", no palco Matosinhos

Durante a manhã - Oficina experimental sobre "Água Segura", no palco Matosinhos

10.30 horas - Oficinas de música por Rafael Freitas, no palco Aprendiz

11 horas - T0+1, um espetáculo de Thorsten Grutjen, no palco Habitação

11.45 horas - Flying Energy, Cia. Malatisch, no palco Equilíbrio

12 horas - Luzes do Tempo (animação itinerante)

12.15 horas - Oficinas de música por Rafael Freitas, no palco Aprendiz

14 horas - T0+1, um espetáculo de Thorsten Grutjen, no palco Habitação

14.30 horas - Luzes do Tempo (animação itinerante)

14.45 horas - Hourglass, no palco Terra

15 horas - Simulação Surf, no palco Matosinhos

15.30 horas - Brigada das Cores (animação itinerante)

15.45 horas - Luzes do Tempo (animação itinerante)

16.15 horas - Flying Energy, Cia. Malatisch, no palco Equilíbrio

17 horas - Hourglass, no palco Terra

17 horas - Brigada das Cores (animação itinerante)

17.45 horas - Fita Cola (animação itinerante)

18.30 horas - Concerto dos Kumpania Algazarra, no coreto do Jardim Basílio Teles

Atividades em contínuo ao longo do dia

14 horas às 18 horas - Jogos tradicionais, no palco INATEL

14 horas às 17 horas - Oficina "Impressão Natural", no palco Matosinhos

14 horas às 17 horas - Oficina de Reutilização de tecidos (a confirmar), no palco Matosinhos

14 horas às 17 horas - Quiz da água, no palco Matosinhos

Música ambiente e voz-off pelo DJ Von X

Domingo, 14 de maio

10.30 horas - Oficinas de música por Rafael Freitas, no palco Aprendiz

11 horas - T0+1, um espetáculo de Thorsten Grutjen, no palco Habitação

11.45 horas - Flying Energy, Cia. Malatisch, no palco Equilíbrio

12 horas - Luzes do Tempo (animação itinerante)

12.15 horas - Oficinas de música por Rafael Freitas, no palco Aprendiz

14 horas -T0+1, um espetáculo de Thorsten Grutjen, no palco Habitação

14.30 horas - Luzes do Tempo (animação itinerante)

14.45 horas - Hourglass, no palco Terra

15 horas - Simulação de Surf, no palco Matosinhos

15.30 horas - Brigada das Cores (animação itinerante)

15.30 horas - Flying Energy, Cia. Malatisch, no palco Equilíbrio

15.45 horas - Luzes do Tempo (animação itinerante)

16.15 horas - Hourglass, no palco Terra

17 horas - Brigada das Cores (animação itinerante)

17.45 horas - Fita Cola (animação itinerante)

18.30 horas - Concerto dos Be-Dom, no coreto do Jardim Basílio Teles

Atividades em contínuo ao longo do dia

14 horas às 18 horas - Jogos tradicionais, no palco INATEL

10 horas às 12 horas e das 15 horas às 18 horas - Quiz da água, no palco Matosinhos

10 horas às 12.30 horas e das 15 horas às 18 horas - Workshop sobre cozinha consciente, no palco Matosinhos

Música ambiente e voz-off pelo DJ Von X