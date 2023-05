Workshop ensina que comer local é comer consciente

Sara Sofia Gonçalves Hoje às 17:21 Facebook

As jovens Sofia e Matilde Correia não são fãs de legumes, mas a banca de cozinha consciente do MOODS cativou-as. E deram o benefício da dúvida. "Estava tudo delicioso", confidencia ao Jornal de Notícias uma das amigas. Por isso, agora, prometem que irão tentar reproduzir em casa as receitas saudáveis e respeitadoras do ambiente que aprenderam.

O workshop de cozinha consciente chegou ao MOODS no terceiro e último dia. Cristina Ferreira, a oradora do momento educativo, conta que a manhã foi mais calma, mas que a tarde arrancou com muitas participações. "Dos mais novos aos mais velhos, todos ficam curiosos em aprender como fazer uma tosta ou um batido que, além de saudável, pensa no ambiente." E a verdade é que cada vez mais pais e filhos, avós e netos, vão aproximando-se da banca à medida que vêm as amostras sendo oferecidas.

Cristina Ferreira não arranca logo para a oratória. Primeiro, cativa os transeuntes pelo palato. Depois, sim, introduzir a teoria.

Optar por alimentos locais é um dos conselhos chave transmitidos por Cristina Ferreira, neste momento de cozinha patrocinado pela "People and Planet", uma organização europeia que procura consciencializar para a escassez de água. "Um alimento que seja produzido no seu local de origem requer muito menos manutenção e, logo, muito menos água." Por isso, o batido que vai sendo feito e repetido durante esta tarde no palco Matosinhos do MOODS contem bananas, morangos e cenouras portugueses. "Além de leite dos Açores, de vacas felizes", acrescenta.

Sofia e Matilde, acompanhadas das mães Raquel Silva e Elisa Paulina, terminam o workshop de cozinha consciente com melhor ideia da comida saudável. Sabem de cor que é necessário cuidar do planeta, mas reconhecem nem sempre saber quais as melhores ações a tomar para colocar esse conhecimento em prática. Nesta banca já aprenderam algo novo. E, por agora, irão percorrer as restantes atividades do MOODS, uma iniciativa que, dizem as jovens, "é importante por fazer as crianças aprender ao mesmo tempo que brincam".