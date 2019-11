Candidatos ao PSD entre "vigarice", "desgraça" e "Star Wars"

JN Hoje às 20:52 Facebook

Os candidatos à liderança do PSD envolveram-se esta quinta-feira numa animada troca de acusações. Para Rui Rio, que tinha prometido lutar contra "as vigarices" nas eleições diretas, Luís Montenegro vaticinou resultados medíocres e falou de "desgraça" interna. Miguel Pinto Luz lamentou o teor da discussão dos adversários pelo "debate Star Wars" sobre a origem da força.

Tudo começou com as declarações de quarta-feira do presidente do PSD e recandidato ao cargo, Rui Rio. No Parlamento, referiu-se ao "slogan" da candidatura de Luís Montenegro: " h á quem diga que a força vem de dentro, a minha força vem de fora, dos portugueses".

Esta quinta-feira, Montenegro respondeu via Facebook. "Acredito na força que os portugueses têm dentro de si e que o nosso país tem como um todo. A força que os portugueses deram a Rui Rio foi 21 e 27%. Uma das explicações desta desgraça é ele não perceber que só um PSD forte por dentro é confiável lá fora", escreveu o ex-líder parlamentar. E "quem não respeita nem aproveita a força dos militantes, dos deputados, dos dirigentes e dos autarcas está condenado a resultados medíocres", acrescentou.

Já Pinto Luz comparou a discussão sobre a "origem da força do PSD" entre aqueles dois adversários à Guerra das Estrelas, numa publicação também via Facebook, ilustrada com a imagem do "mestre Yoda", personagem do filme.

"Mais do que divagar sobre a origem da nossa força, estou determinado em unir e liderar um partido que dê mais força aos portugueses", afirmou. Referiu ainda que António Costa deve "adorar assistir ao debate 'Star Wars' que se instalou no PSD" e apelou à união para "não dividir mais" o PSD.

Pelo meio, Rui Rio voltou a falar e disse esperar que a campanha interna decorra "com respeito mútuo, sem vigarices".

No final da reunião da bancada parlamentar do PSD, que também lidera, foi questionado sobre se espera que a apresentação formal da candidatura de Luís Montenegro, domingo, aumente a dinâmica da campanha. "A partir do Conselho Nacional, faz sentido que cada um dos candidatos a líder aperte um bocado mais a sua atividade. Espero que haja respeito mútuo, que não haja as tais vigarices de que falam, que seja tudo claro e depois um ganha e dois perdem", resumiu.