Candidatos de Rio estão nas mãos da Jurisdição

Escolhas do líder para quatro concelhos podem acabar no Constitucional, tal como retenção de quotas em Sintra.

Quatro candidatos autárquicos escolhidos pela liderança do PSD, contra a vontade das estruturas locais, estão nas mãos do órgão que Rui Rio tem acusado de fazer oposição interna, o Conselho de Jurisdição Nacional (CJN), que reúne hoje para decidir se as candidaturas violam as regras do partido. Está tudo em aberto, até um recurso para o Tribunal Constitucional (TC), como sucedeu esta terça-feira com a retenção de quotas em Sintra.

Em causa quatro candidatos: em Barcelos, as estruturas queriam João Sousa, mas a liderança escolheu Mário Constantino; em Castelo Branco, a secção aprovou Carlos Almeida, mas a Direção preferiu João Belém.