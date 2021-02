Carlos Moedas é o candidato à Câmara de Lisboa pela coligação PSD/CDS

Hoje às 19:23, atualizado às 19:58 Facebook

Twitter

Partilhar

O ex-comissário europeu Carlos Moedas aceitou ser candidato à Câmara de Lisboa por uma coligação entre o PSD e o CDS/PP. O anúncio foi feito por Rui Rio.

"Um partido como o PSD tem que ter um candidato forte à Câmara de Lisboa". Foi assim que Rui Rio anunciou e justificou, esta quinta-feira, a escolha de Carlos Moedas.

Para já, o ex-comissário europeu é oficialmente o candidato do PSD à Câmara da capital. Mas Rui Rio revelou que já comunicou a sua decisão ao presidente do CDS/PP, Francisco Rodrigues dos Santos, contanto que seja consensual que Carlos Moedas seja o candidato por uma coligação entre os dois partidos.

"É uma decisão importante", declarou ainda Rui Rio, no final de uma reunião com Carlos Moedas, na sede nacional do PSD, em que esteve acompanhado pelo vice-presidente do partido, Nuno Morais Sarmento, e pelo secretário-geral e coordenador autárquico José Silvano.

Rui Rio ainda na semana passada tinha dito que apenas iria começar a anunciar os candidatos às autárquicas em março."A pressão tem aumentado. Nestes últimos dias, houve uma enorme pressão e uma enorme especulação e entendemos que deveríamos acelerar a decisão", justificou Rui Rio, numa declaração sem direito a perguntas.

O líder do PSD garantiu, contudo, que no inicio da semana serão prestadas declarações por Carlos Moedas e que, nos próximos dias, serão anunciados mais candidatos. "Iremos revelar provavelmente mais 100. Estamos a trabalhar profissionalmente e com rigor nesta matéria há muito tempo", afirmou ainda o líder do PSD, numa indireta para os críticos internos que têm contestado a ausência de candidatos às principais capitais de distrito.