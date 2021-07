Carro do ministro do Ambiente apanhado a 200 km/h na A2

JN Ontem às 23:41 Facebook

Um carro que transportava o ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, foi apanhado a circular a 200 km/h na Autoestrada 2 (A2), durante a tarde do dia 5 de julho.

Nesse dia, segunda-feira da semana passada, o ministro marcou presença num evento para assinalar a reabilitação da Estação de Tratamento de Águas (ETA) do Roxo, em Aljustrel, e regressaria depois a Lisboa. À tarde, pelas 15.30 horas, o carro que transportava Matos Fernandes, um BMW Série 5 de 2021, conduzido pelo motorista do gabinete do ministro, foi filmado a circular a cerca de 160 km/h na estrada nacional que dá acesso à A2, à saída de Beja, cujo limite máximo é de 90 km/h. Trata-se de uma contraordenação grave, que pode implicar a perda de dois pontos na carta de condução e uma coima entre os 120 e os 600 euros.

As imagens, reveladas pela TVI, mostram ainda o veículo já na A2 a acelerar dos 170 até aos 200 km/h, velocidade que mantém durante vários quilómetros. Esta infração muito grave prevê a perda da carta de condução por um período mínimo de dois meses e máximo de dois anos, a perda de quatro pontos da carta e uma coima entre os 300 e os 1500 euros.

Só depois de quase uma hora é que o motorista da viatura oficial liga as luzes para assinalar marcha de urgência - a lei prevê casos excecionais como serviço urgente de interesse público -, sem haver, aparentemente, qualquer justificação.