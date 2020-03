Carteiro de Ermesinde infetado com Covid-19. CTT mandou os colegas para casa

Rita Salcedas Hoje às 14:10 Facebook

Um carteiro da zona de Ermesinde, Valongo, está infetado com o novo coronavírus. Trata-se do primeiro caso de infeção nos CTT, que mandou para casa todos os colegas do trabalhador.

De acordo com fonte oficial dos CTT - Correios de Portugal, que confirmou ao JN a existência do primeiro caso de infeção entre os vários centros de distribuição postal, a empresa acionou o "protocolo definido para este tipo de situações, seguindo todas as recomendações da Direção-Geral de Saúde e estando já a articular a gestão desta situação individual junto da Autoridade de Saúde da área geográfica".

A mesma fonte adiantou que os colaboradores do centro de distribuição postal de Ermesinde "foram desde logo informados para permanecer em casa, até novas informações", em linha com as indicações das autoridades de saúde. Não especificando quantos são os trabalhadores em causa, a empresa acrecentou que serão submetidos a "eventual [teste de] despistagem junto do Serviço Nacional de Saúde".

"Foram também acionados todos os procedimentos de desinfeção e limpeza previstos", adiantam os CTT, detalhando que, durante a manhã desta segunda-feira, "todo o correio e espaço do referido centro" foi desinfetado. A empresa acrescenta que tudo fará "para evitar quaisquer constrangimentos no serviço", ao mesmo tempo que mantém os "colaboradores protegidos e saudáveis".

Questionado sobre as alternativas quanto à distribuição de correspondência pela população, a empresa respondeu que "estão a ser avaliadas todas as opções para a distribuição do correio prioritário e urgente durante a tarde" e ponderadas "diferentes opções para retomar a distribuição do correio amanhã".

Entretanto, a Comissão de Trabalhadores dos CTT apelou, esta terça-feira, à empresa que reduza os horários de atendimento e distribua material de proteção pelos funcionários de forma a fazer face ao "pânico de contágio".