Casa aberta para maiores de 80 anos a partir de segunda-feira

Arranca na próxima segunda-feira a modalidade "Casa Aberta" para os maiores de 80 anos serem vacinados contra a gripe e contra a covid.

A informação é avançada ao JN pelo presidente da USF-Associação Nacional, Diogo Urjais, explicando ainda não serem necessárias senhas digitais. Esta modalidade, recorde-se, permite a quem ainda não foi imunizado dirigir-se a um dos centros de vacinação existentes no país para toma das referidas inoculações, tal como aconteceu na campanha de vacinação contra o SARS-CoV-2. Também dentro em breve, ficará disponível o agendamento online para maiores de 70 anos.

Conforme o JN noticiou, a taxa de resposta às convocatórias por SMS para imunização em simultâneo anda na casa dos 60%. Neste momento, a campanha decorre para os maiores de 80 anos, com dificuldades em ler e responder às mensagens, bem como de deslocação. O JN questionou a DGS sobre os referidos constrangimentos, nomeadamente ​​​​​​​se admite colocar vacinas contra a gripe nos centros de saúde para promover a vacinação oportunística, mas até à data não obteve resposta.

De acordo com a Direção-Geral da Saúde (DGS), até à passada terça-feira tinham sido administradas 648 318 vacinas contra a gripe. Deste total, explica, um terço (213 mil) foram administradas pelas farmácias. Que, como noticiado, venderam já 434 mil unidades. A DGS adianta ainda que 163 285 foram em regime de covacinação e que 275 mil utentes receberam doses de reforço contra a covid.

A DGS informou ainda, no mesmo período, terem "sido registados 14 165 pedidos de agendamento online de utentes com idade igual ou superior a 80 anos". Em Portugal, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística, contam-se 679 mil pessoas com mais de 80 anos, 48% das quais acima dos 85.