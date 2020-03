Caso suspeito de coronavírus na Madeira deu negativo

Mariana Albuquerque Hoje às 14:13 Facebook

Twitter

Partilhar

As análises feitas ao primeiro caso suspeito de infeção pelo novo coronavírus (covid-19) na Região Autónoma da Madeira deram negativo, avança o presidente do Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE), Herberto Jesus, citado pela RTP.

Trata-se de uma jovem de 19 anos, proveniente de Milão, que foi encaminhada para o Hospital Nélio Mendonça, no Funchal.

Neste momento, não existem casos confirmados de infeção em Portugal, de acordo com a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Adriano Maranhão, o tripulante português do cruzeiro "Diamond Princess" internado, desde a passada terça-feira, no Japão, com coronavírus, vai ter alta hospitalar, após ter tido resultado negativo nos dois testes agora efetuados.

A esposa do português, Emanuelle Maranhão, esclareceu aos jornalistas que o marido já tem um "certificado de alta hospitalar", pelo que deverá sair da unidade nos próximos dias. De seguida, depois de a empresa do cruzeiro "Diamond Princess" receber o certificado do trabalhador, o português deverá aguardar num hotel a autorização para regressar a Portugal.

De referir ainda que o escritor chileno Luis Sepúlveda, de 70 anos, foi internado este sábado num hospital das Astúrias após ter sido diagnosticado com coronavírus, seis dias depois de ter estado em Portugal a participar no festival "Correntes d' Escritas", na Póvoa de Varzim,

A DGS está em contacto com Espanha para perceber com quem contactou Luis Sepúlveda. A autarquia poveira pede aos funcionários que estiveram com o escritor para ficarem em casa.