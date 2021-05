Casos ativos de covid-19 descem num dia com duas mortes e 386 infeções

AC Hoje às 14:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal registou duas mortes e 386 casos de covid-19 nas últimas 24 horas. Vítimas mortais tinham menos de 50 anos.

A pandemia afetou 842676 portugueses e causou 17011 mortes desde que foi detetada em Portugal pela primeira vez, em março de 2020. Números que já incluem dois óbitos e 386 infeções reportadas no boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta terça-feira.

Os números desta terça-feira representam uma subida para quase o dobro, dos 199 de segunda-feira, e também um crescimento face à terça-feira passada, que melhor serve de comparação, quando haviam sido reportadas 268 infeções. Uma subida, ainda maior, comparando com os 258 casos de há 15 dias.

O total de internados desceu pela segunda vez seguida. São agora 233 as pessoas hospitalizadas, menos 13 que as 246 de segunda-feira. Nas unidades de cuidados intensivos há menos seis doentes graves, com o total a descer para 66, o número mais baixo desde 21 de setembro de 2020.

Pelo segundo dia consecutivo, após uma semana a subir, os casos ativos de covid-19 voltam a descer. São agora 21997, menos 184 que os 22181 reportados na segunda-feira. O aumento do total de recuperados para 803759 (mais 568) foi determinante nesta quebra.

Lisboa e Vale do Tejo com mais casos pelo segundo dia seguido

PUB

Também pelo segundo dia consecutivo, a região de Lisboa e Vale do Tejo é a que soma mais casos de covid-19, desta feita, 175. No total, 318298 pessoas foram afetadas pela doença associada ao vírus da SARS-CoV-2 no entorno da capital, das quais morreram 7210, uma nas últimas 24 horas.

A outra vítima mortal reportada no boletim da DGS desta terça-feira residia nos Açores, que perdeu 32 vidas desde o início da pandemia, de um total de 5087 casos, mais 29 do que ontem.

No arquipélago da Madeira, foram registados nove casos, 9510 e 68 óbitos no total.

A Região Norte, a mais afetada pela pandemia, acumula 338532 casos positivos desde o início da pandemia, contando já com 131 nas últimas 24 horas, e 5350 óbitos.

A Região Centro reportou 20 novos casos (119311 e 3018 mortes no total), enquanto a sul se mantém uma certa tranquilidade, com números similares aos de ontem: 12 novos casos no Alentejo, que soma 29994 infeções, das quais resutaram 971 mortes, e 10 no Algarve, que acabou o dia em que começou a invasão brtiânica com um acumulado 22035 infeções e 362 óbitos.

Duas vítimas mortais têm menos de 50 anos

Segundo o boletim desta terça-feira, as duas vítimas mortais têm menos de 50 anos. Uma mulher, com menos de 40 anos, é a 42.ª vítima mortal registada no escalão etário dos 30-39 anos, o qual representa 0,25% do total de óbitos a nível nacional.

O outro óbito ocorreu no escalão etário seguinte, dos 40-49 anos. Com a morte deste homem, são agora 154 as vítimas mortais nesta faixa etária, que representa 0,9% do total de vítimas mortais, que na esmagadora maioria (66%) tinham mais de 80 anos.

O segundo escalão mais afetado, e que ontem perdeu duas vidas, é dos 70-79 anos, que registou 3626 óbitos desde o início da pandemia, 21,3% do total.