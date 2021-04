Casos de covid-19 aumentam em dia com três mortes

Rita Salcedas Hoje às 14:02, atualizado às 14:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal regista, esta quarta-feira, mais 572 casos e três mortes por covid-19. Os internados em enfermaria continuam em queda. O Rt sobe e a incidência desce.

Um dia depois de o Presidente da República ter anunciado o fim do estado de emergência, tendo em conta a evolução da pandemia em Portugal, o boletim da Direção-Geral da Saúde desta quarta-feira dá conta de mais 572 casos de infeção, o que eleva para 835 563 o número total de casos confirmados desde o início da pandemia.

Matriz de risco

Na matriz de risco que permite controlar a velocidade do desconfinamento, e que foi hoje atualizada, o valor do Rt - o número médio de casos secundários que resultam de um primeiro - subiu de 0,99 para 1 a nível nacional (no território continental, o valor já era de 1).

Quanto à taxa de incidência da doença nos últimos 14 dias, o valor geral baixou de 70,4 casos de infeção por 100 mil habitantes (na segunda-feira) para 69,3 casos, hoje. Tendo em conta só a análise de Portugal continental, o número fica nos 66,5.

António Costa avisou que as medidas da reabertura seriam revistas sempre que Portugal ultrapassasse os 120 novos casos por dia por 100 mil habitantes a 14 dias ou sempre que o Rt ultrapasse o 1.