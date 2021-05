Casos de covid-19 descem e internados aumentam

Rita Salcedas Hoje às 14:11, atualizado às 14:18 Facebook

Portugal termina a semana com mais 330 casos e uma morte por covid-19. O número de internados aumentou, mas sem razão para alarme.

Um dia depois do fim do estado de emergência e do arranque da última fase do plano de desconfinamento, o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) de hoje dá conta de mais 330 casos de infeção, o que eleva para 837 277 o número total de casos confirmados desde o início da pandemia. O balanço reflete uma diminuição face a sábado, quando houve 454 novos contágios, e também em relação ao domingo passado, dia em que houve 478 casos. Com 244 recuperados, aumentam hoje os casos ativos para 23 579 (+85 do que ontem), depois de, desde o dia 25 de abril até hoje, o número ter sempre caído.

Depois de, no sábado, Lisboa e Vale do Tejo ter ultrapassado o número de contágios do Norte, o cenário inverte-se: o Norte regista, no boletim de hoje, 160 novos casos e a região de Lisboa soma 76. O Centro contabiliza mais 37 infetados, o Alentejo mais cinco e o Algarve mais 14. Açores e Madeira somam 14 e 24, respetivamente.

O boletim de hoje dá conta de uma morte associada à doença, no Algarve, elevando para 16 977 o total de mortes desde o início da pandemia, em março de 2020. No que diz respeito aos internamentos hospitalares, as notícias são menos boas do que o habitual, uma vez que há um aumento, embora sem grande expressão: há mais nove doentes internados (total de 311) e mais um em unidades de cuidados intensivos, agora com 85 pacientes.