Casos de covid-19 sobem em dia com 15 mortes

Rita Salcedas Hoje às 13:54, atualizado às 14:30 Facebook

Twitter

Partilhar

No dia em que Portugal ultrapassa os 815 mil casos de covid-19, há mais 673 infetados e 15 mortes associadas à doença, valores mais altos do que no último boletim da DGS. Os internados continuam em queda. Portugal continua no verde, com ligeiro aumento do Rt mas menor taxa de incidência a 14 dias.

Foram detetados, até à meia-noite, mais 673 casos de covid-19, o que eleva para 815 570 o número total de casos confirmados desde março passado. Desses, 34 829 correspondem a doentes ativos, menos 400 do que ontem, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde desta quarta-feira. O balanço reflete um aumento do número de casos face a ontem, quando houve 384 contágios, e também face à quarta-feira passada (10 de março), quando houve 642 infeções.

A região Norte (246) ultrapassa Lisboa (245) por pouco e passa a ser a que mais casos novos contabiliza. Segue-se a região Centro, com 84 contágios, o arquipélago da Madeira, com 45, e o Alentejo, com 27. Algarve e Açores somam mais 13 infetados.

Mortes com ligeiro aumento

O número de vítimas mortais associadas à doença (15) também aumentou em relação a ontem, dia em que morreram 13 pessoas. Mas caiu em relação à passada quarta-feira, quando foram registados 22 óbitos. No balanço desta quarta-feira, dez óbitos foram registados em Lisboa e Vale do Tejo, três no Norte - que desde segunda-feira não tinha qualquer vítima a lamentar -, um no Centro e outro no Algarve. Das 15 pessoas que morreram (nove homens e seis mulheres), a mais nova tinha entre 50 e 59 anos.

Por outro lado, o número de internados continua em queda (há menos 99 do que ontem), incluindo o de doentes em unidades de cuidados intensivos (menos 8). Há uma semana, havia 1201 internados, enquanto hoje há 856 (205 em UCI).

PUB

Mapa de risco

Portugal continua no verde

Para já, as notícias são boas no que diz respeito ao indicador de risco, que permite controlar a velocidade do desconfinamento. No mapa hoje atualizado, que mantém o país no quadrante verde, a taxa de incidência da doença nos últimos 14 dias é de 90,3 casos de infeção por cada 100 mil habitantes (o valor desce para 79,1 casos por 100 mil habitantes se for considerado apenas Portugal Continental). Há uma diminuição face ao mapa de risco divulgado na segunda-feira, quando a incidência era de 96,0 casos por 100 mil habitantes no país (84,2 no continente).

Já o valor do Rt (o número médio de casos secundários que resultam de um primeiro) está agora nos 0,84 em Portugal e 0,80 no continente. Há dois dias, era de 0,83 e 0,79, respetivamente, pelo que houve um ligeiro aumento.

Na semana passada, António Costa avisou que as medidas da reabertura seriam revistas sempre que Portugal ultrapassasse os 120 novos casos por dia por 100 mil habitantes a 14 dias ou sempre que o Rt ultrapasse o 1.