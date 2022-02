Quebra acentuada no número de casos e quase 30 mil recuperados

R. S. Hoje às 14:13 Facebook

Portugal registou, esta segunda-feira, mais 8463 casos de covid-19 e 35 mortes associadas à doença. O número de internados aumenta. A incidência e o índice de transmissibilidade diminuem.

O boletim da Direção-Geral da Saúde desta segunda-feira reporta mais 8463 infetados face a domingo, o que eleva para 3 093 723 o número total de casos confirmados desde março de 2020. Por outro lado, em relação a ontem, recuperaram da doença 29 289 pessoas, havendo, ao todo, mais de 548 doentes com o vírus ativo (aproximadamente menos 20 mil do que ontem).

O valor de hoje representa uma quebra acentuada em relação aos números das últimas semanas. Mas importa lembrar que é comum haver uma diminuição dos casos reportados às segundas-feiras, face à menor realização de testes de diagnóstico à covid-19 durante o fim de semana, e, sobretudo, que os laboratórios Germano de Sousa não têm estado a operar, em resultado de um ciberataque, o que pode provocar uma redução do número de contágios confirmados.

Maior pressão nos hospitais

A maioria dos casos (32,6%) está concentrada na região Norte, que hoje soma mais 2764 infeções. No continente, segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 2529, o Centro, com 1333, o Algarve, com 680, e o Alentejo, com 313. Na Madeira, há mais 474 contágios e nos Açores 370.

Num dia em que as autoridades de saúde lamentam mais 35 óbitos associados à covid-19 - 16 no Norte, 11 em Lisboa e Vale do Tejo, quatro no Centro, dois no Alentejo e dois no Algarve -, aumentando para 20 565 o número total de mortes, o relatório da DGS apresenta maior sobrecarga nos hospitais. Há hoje mais 66 doentes internados (2364 ao todo), com menos sete camas ocupadas em unidades de cuidados intensivos (148, no total).

A incidência do vírus - o número de casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias - desceu de 6099,6 a nível nacional, na passada sexta-feira, para 4989,6. A tendência decrescente foi também verificada no índice de transmissibilidade (o Rt), que é agora de 0,81, menos que os 0,88 de sexta-feira, revela ainda o boletim de hoje.