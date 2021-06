Casos e internados aumentam em dia com uma morte por covid-19

Rita Salcedas Hoje às 14:03, atualizado às 14:17 Facebook

Portugal registou, esta terça-feira, mais 598 infeções e 1 morte por covid-19. O número de internados continua a aumentar. Há quase 800 novos recuperados.

Foram detetados mais 598 casos de covid-19 em Portugal, elevando para 853 632 o número total de casos confirmados desde março de 2020. O balanço reflete um aumento do número de casos registados na segunda-feira, quando houve 388 novos contágios, embora seja comum o registo de infetados diminuir às segundas face ao encerramento de laboratórios que fazem testes de diagnóstico aos fins de semana. Comparando com a terça-feira passada, dia em que houve 445 contágios, o número de infeções reportadas hoje também sobe.

A região de Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a que soma mais novos casos de infeção (348), seguindo-se o Norte, com 129. No Centro, há mais 60 contágios, no Alentejo 20 e no Algarve 18. Nos Açores, há mais 14 infetados e na Madeira nove.

Em relação a ontem, morreu mais uma pessoa com covid-19 no país, em Lisboa e Vale do Tejo. O número de internados aumentou para 295 (mais cinco do que na segunda-feira), 66 em unidades de cuidados intensivos (mais sete). Por outro lado, o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde desta segunda-feira aponta ainda para mais 790 recuperados, diminuindo o número de casos ativos para 23 631 (menos 193).